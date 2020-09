Comme au camping, au temps de la RDA

Trois décennies se sont écoulées depuis la réunification de l'Allemagne, mais deux fois par an, les amateurs de camping de l'ancienne RDA se plongent dans le passé.

Depuis 2003, jusqu'à 150 familles se réunissent deux fois par an dans un camping à Auensee, un lac près de Leipzig. L'événement officiel a été annulé cette année en raison de la pandémie, mais 75 familles ont maintenu la tradition. La chute du mur a été un bouleversement pour beaucoup d'Allemands de l'Est. Beaucoup ont perdu leur emploi et leurs points de repère, se réveillant dans un pays différent avec une culture, une histoire et des règles différentes. Dans leur vieille Trabant et leurs caravanes Brilliant, les nostalgiques font un bond en arrière.