La samba dans les rues de Rio malgré le Covid

À Rio de Janeiro, des dizaines de personnes se sont réunies dans les rues lundi soir pour danser au son de la samba quelques semaines après l'annonce du report « sine die » du carnaval l'an prochain.

La fête s'est improvisée malgré la hausse continue des cas de contamination dans le pays. À Rio seulement, plus de 173 000 personnes ont été testées positives et plus de 18 000 décès ont été enregistrés.