Les séparatistes catalans vent debout contre la visite du roi et du Premier ministre à Barcelone

Des centaines de séparatistes catalans ont protesté contre la visite du roi Felipe VI et du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez à Barcelone ce vendredi, alors que les tensions sont toujours très vives entre les indépendantistes et le pouvoir central.

Le monarque et le dirigeant espagnol ont fait le déplacement pour la remise de prix de l'innovation, moins de deux semaines après la destitution du président catalan Quim Torra par la Cour suprême espagnole, qui a confirmé la condamnation du leader indépendantiste à un an et demi d'inéligibilité.

De nombreux manifestants ont brandi des pancartes accusant la justice espagnole de partialité. Ils ont aussi brûlé une affiche représentant le roi.