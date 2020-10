Pour Halloween, un "mini Trump" à la Maison Blanche

no comment

Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania ont accueilli dimanche soir des enfants déguisés, avec quelques jours d'avance, pour la fête de Halloween. Parmi eux, deux étaient habillés comme le couple présidentiel. Le petit garçon arborait notamment la traditionnelle cravate rouge de l'hôte de la Maison Blanche, avec une perruque blonde improbable rappelant la coiffure si souvent raillée du président. Donald Trump était revenue dans la soirée à Washington après des meetings dans le New Hampshire et dans le Maine.