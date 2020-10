Une piste cyclable remplie de dinosaures à Singapour

Cyclistes et piétons s'arrêtent pour poser avec un Tyrannosaurus Rex géant en furie le long d'une nouvelle piste de vélo et de jogging à Singapour. Plus de 20 modèles de neuf espèces préhistoriques différentes sont installés le long de cette piste d'un kilomètre de long, dont des vélociraptors bleu vif grimpant sur un buggy, un bébé dinosaure sortant d'un œuf et un apatosaure à long cou qui regarde les passants par-dessus la clôture.

Le Jurassic Mile fait partie d'un nouveau connecteur de 3,5 km qui permet aux visiteurs de se rendre en ville à vélo depuis l'aéroport et vice versa. L'attraction a déjà suscité la controverse après son ouverture au début de ce mois. Le Changi Airport Group, qui gère le parcours, a installé des filets supplémentaires après qu'une balle perdue d'un terrain de golf voisin a frappé un piéton. Autre problème, un modèle de dinosaure ait été brièvement retiré après qu'une vidéo a circulé montrant une femme assise dessus qui est devenue virale.