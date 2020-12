À Mexico, une immense fresque pour rendre hommage aux infirmiers

no comment

À Mexico, des étudiants de la faculté des Arts et du Design de l'Université autonome nationale mettent les dernières touches à une fresque murale sur la façade de l'École nationale d'infirmerie et obstétrique.

Le but est de rendre hommage aux infirmiers et infirmières qui ne ménagent pas leurs efforts depuis le début de la crise du coronavirus au Mexique. La fresque s'étend sur plus de 100 mètres de long.

« C'est juste une petite contribution pour honorer leur travail et les remercier, parce que ces personnes risquent leur intégrité physique, leur vie et leur santé pour préserver celles des autres », a expliqué l'artiste urbain Erick Karas Urbanas.