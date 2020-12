Espagne : SOS flamenco en péril

Deux danseurs de flamenco ont offert une performance à quelques badauds, à Madrid, devant le ministère de la culture et des sports. Une manière de tirer la sonnette d'alarme face au péril que court leur art, selon eux. Depuis le début du confinement dans la capitale espagnole, six des 21 lieux où se déroulent des spectacles de flamenco ont fermé leurs portes. Pour beaucoup de danseurs, c'est la survie même de leur art qui est en cause. Les deux artistes, Jonatan Miro et Immaculada Aranda ont mis en scène dans leur spectacle la mort symbolique du flamenco. Cette danse a été reconnue au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en 2010.