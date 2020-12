no comment

New York, mais aussi Philadelphie, Boston et tous le Nord-Est des Etats-Unis, se sont réveillés sous un épais manteau blanc. Jusqu'à 60 centimètres de neige sont tombés par endroits pour ce qui constitue l'épisode neigeux le plus important dans la région depuis plusieurs années.

Les écoles de New York étaient fermées ce jeudi mais devaient rouvrir vendredi, a déclaré le maire de la ville, Bill De Blasio lors d'une conférence de presse.

Le mauvais temps a affecté les transports dans toute la région, avec plus de 1 700 vols annulés jeudi, selon le portail de trafic aérien Flightaware.