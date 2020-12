Un magasin espagnol veut faire des masques le cadeau incontournable de ce Noël

no comment

A Barcelone, des entrepreneurs ont créé en octobre dernier UrbnMsk, le premier magasin espagnol dédié à la vente de masques réutilisables non chirurgicaux. Deux mois plus tard, les affaires sont en plein essor.

La boutique propose 600 modèles différents de 20 marques différentes avec des prix allant de 8 à 19 euros. Juste à temps pour la saison des fêtes, le magasin propose désormais une gamme de motifs de Noël uniques.

Les gérants d'UrbnMsk espèrent transformer l'humble masque en un cadeau incontournable. "C'est la première saison de Noël depuis le début de la pandémie. Et parce que les masques sont obligatoires, ils sont devenus une autre alternative pour les cadeaux. C'est pourquoi nous nous sommes adaptés au marché et avons réalisé des éditions spéciales de masques de Noël à porter pendant cette période. », déclare le vendeur Ferran Asencio.

Les modèles sont disponibles en deux ou trois tailles différentes et les tissus vont du polyester au coton biologique, en passant par le spandex et le polyamide.

Le magasin bénéficie désormais de ventes quotidiennes moyennes de 1 000 euros. Les gérants estiment que ce chiffre diminuera au cours des prochains mois. Mais ils pensent qu'une fois le pire de la pandémie passé, les masques resteront un accessoire populaire.

"De nombreux amis me disent en plaisantant qu'ils souhaitent que notre entreprise fasse faillite en raison de la fin prochaine de la pandémie. Et je suis la première personne à souhaiter cela. Pour que la pandémie prenne fin. Les vaccins nous donnent de l'espoir. Mais nous ont suivi l'expérience japonaise. Ils ont souffert de pandémies et les masques sont restés un article populaire ", souligne Hector Prado, le manager d'UrbnMsk.