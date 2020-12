Thaïlande : des éléphants et leurs dresseurs déguisés pour Noël

no comment

Dans la province d'Ayutthaya, dans le centre de la Thaïlande, des éléphants et leurs dresseurs ont revêtu des déguisements de Noël suscitant la joie des petits et grands. Ils ont distribué des masques pour protéger la population du Covid-19. Relativement épargné par la pandémie, avec moins de 6000 cas et 60 décès enregistrés depuis le début de la crise, le pays vient de détecter un important cluster sur un marché de fruits de mer.