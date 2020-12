no comment

Des dizaines de personnes modestes ont reçu des paniers-repas à l'occasion de Noël dans la capitale italienne.

La Communauté de Sant'Egidio organise chaque année depuis 1982 un déjeuner de Noël pour les personnes dans le besoin. En raison de la pandémie de Covid-19, le repas a été remplacé par une distribution de paniers et de cadeaux.

Des réfugiés et des personnes sans-abri ont ainsi pu bénéficier de cette action de bienfaisance. L'année dernière, la communauté de Sant'Egidio avait fourni des repas à 60 000 personnes en Italie et à plus de 200 000 dans le monde entier pour Noël.