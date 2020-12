Moscou : Le Covid-19 ne perturbe pas l'esprit de Noël

no comment

A Moscou, le Coronavirus ne perturbe pas beaucoup l'esprit de Noël. Les restrictions restent légères et permettent aux moscovites de profiter des fêtes. Décorations, sapins illuminés et guirlandes scintillantes attirent beaucoup de curieux. La place rouge, déjà bien éclairée le reste de l'année se pare d'encore plus de lumières. Si la période des fêtes s'achève bientôt en Europe, en Russie, elle bat son plein. Le pays à majorité orthodoxe ne célèbre pas le 25 décembre. Les Russes doivent patienter jusqu’au 7 janvier pour fêter Noël.