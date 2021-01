Des verres de bière vides contre la fermeture des bars

no comment

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans les rue de Prague en République tchèque dimanche, des verres de bières vides à la main, pour protester contre la fermeture des pubs et des restaurants dans le pays. Sur un kilomètre, les manifestants, dont la plupart sont des employés de l’industrie hôtelière, ont déployé des verres vides jusqu’aux bâtiments gouvernementaux. Les bars et les restaurants ont été autorisés à rouvrir le 3 décembre quand le taux d’infection était en baisse mais contraints de fermer de nouveau le 27 décembre alors que les cas ont commencé à ré-augmenter. Une décision qualifiée de "frustrante mais nécessaire" par le Premier ministre Andrej Babis. Il a déclaré que le gouvernement indemniserait les entreprises pour leurs pertes. Tous les magasins non essentiels sont également fermés.