Covid-19 : la course à la vaccination en Angleterre

Se faire vacciner à tout prix. Les files d'attente se multiplient devant les centres de vaccination contre le Covid-19 en Angleterre alors qu'une nouvelle souche du coronavirus sévit dans tout le pays.

Sept sites de vaccination de masse contre les coronavirus ont ouvert lundi dans toute l'Angleterre.

Les sites comprennent des stades de football et un hippodrome, et sont situés dans des villes comme Bristol, Londres, Newcastle et Manchester.