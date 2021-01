no comment

Le festival de glace et de neige de Harbin, dans le nord de la Chine, attire traditionnellement des millions de personnes du monde entier, qui s'émerveillent devant les tours scintillantes et les sculptures construites entièrement en glace et en neige.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux événements ont été annulés, mais les sculpteurs sur glace sont restés déterminés à partager leur art.