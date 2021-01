La cathédrale de Salisbury reconvertie en centre de vaccination

no comment

La cathédrale médiévale de Salisbury participe au vaste programme de vaccination en cours au Royaume-Uni. Tout comme les cathédrales de Blackburn et Lichfield, elle a ouvert ce week-end ses gigantesques portes au programme du gouvernement, qui projette de vacciner les plus de 70 ans et personnes vulnérables, soit 15 millions d'habitants, d'ici à la mi-février.