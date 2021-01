La neige a fait le bonheur des petits et des grands au Royaume-Uni ce dimanche

Les Britanniques ont profité de la neige ce dimanche après une chute des températures dans plusieurs régions du Royaume-Uni.

À Wokingham, les luges et les bonhommes de neige étaient à l'honneur. Et si beaucoup disaient vouloir respecter les distanciations sociales, beaucoup de gens ont été vus sans masque. Dans le sud du pays de Galles, Martin Parsons et sa famille ont profité de la neige à l'extérieur d'un centre de tests pour le Covid-19. "C'est un peu surréaliste d'y aller avec les enfants qui jouent dans la neige et le centre de tests à côté", déclarait Martin.