Jordanie : début des vaccinations contre le Covid-19 dans un camp de réfugiés syriens

La Jordanie a inauguré lundi un centre de vaccinations contre le Covid-19 dans l'immense camp de Zaatari où vivent 80 000 réfugiés syriens, à la frontière entre les deux pays.

"Il s'agit du premier centre de vaccination au monde ouvert dans un camp de réfugiés", a déclaré à l'AFP le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) en Jordanie, Muhammad Hawari. "Cela va économiser du temps et des efforts et accélérer le processus de vaccination pour les résidents du camp", a-t-il précisé.

Selon lui, "environ 2 000 réfugiés syriens de ce camp se sont enregistrés sur la plateforme gouvernementale pour recevoir le vaccin", et 1 200 d'entre eux remplissaient les critères définis par le ministère de la Santé. Il s'agit d'abord du personnel de santé, des personnes âgées de plus de 65 ans et celles qui souffrent de maladies chroniques.