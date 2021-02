Spectaculaire éruption de l'Etna

C'est le plus haut volcan actif en Europe et l'un des plus actifs. En témoigne encore son entrée en éruption mardi, provoquant des chutes de cendre à des kilomètres à la ronde et des images sublimes.

Des pluies de cendres et de pierres volcaniques ont été observées jusqu'à Catane, ville portuaire et principale ville de l'est de la Sicile, où l'aéroport a été fermé.

L'éruption, certes impressionnante, n'a cependant présenté aucun danger pour la population et les pompiers ont indiqué qu'ils surveillaient l'évolution de l'éruption du cyclope sicilien.