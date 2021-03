Des courses de troïkas dans la neige en Russie

no comment

Les traditionnelles troïkas russes étaient réunies les 26 et 27 février à Krutovo (Russie) - à 130 km à l'est de Moscou - pour le 15ème tournoi "Vladimirskiy Trakt". Sept équipes ont participé à cette course de troïkas - des attelages traditionnels russes de trois chevaux qui remontent au XVIIe siècle - qui se déroule sur un parcours d'obstacles. A découvrir en images dans la vidéo ci-dessous.