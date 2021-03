Le Naked Cowboy a été arrêté ce samedi à Daytona Beach, en Floride, en marge du mythique rassemblement annuel de motards, la Bike Week. La star new-yorkaise a été interpellée pour délit de mendicité, alors que des touristes venaient de glisser quelques dollars dans sa guitare.

Sa guitare a été brisée lors de son arrestation. Le cowboy a été libéré le lendemain après une première audience.

Robert Burck, 51 ans, est connu de tous les touristes qui visitent New York . Les habitants de Big Apple aussi savent très bien qui il est : comment ne pas remarquer un homme vêtu d'un slip blanc et de santiags tout aux couleurs du drapeau américain et jouant de la guitare, tout ça au milieu des taxis et des milliers de passants à Time Square, au coeur de Manhattan ?