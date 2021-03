Samedi, plusieurs personnes se sont rassemblées en hommage à Sarah Everard. Cette jeune femme de 33 ans a été kidnappée et tuée le 3 mars dernier. Pancartes, fleurs et bougies lui ont rendu hommage. Des heurts ont éclaté en fin de journée entre la police et des Londoniens. De nombreuses vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux. Sur les images, certains participants sont bousculés et menottés. Il étaient réunis pour une veillée non autorisée.

Depuis, la police est sous le feu des critiques, dans un climat déjà tendu puisque le suspect inculpé est lui-même policier.