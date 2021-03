No Comment : un méga-concert test à Barcelone

no comment

Un concert de rock a réuni ce week-end 5000 personnes en pleine pandémie de Covid-19 ! Ce n'était pas un concert clandestin, bien au contraire.

Organisée par un groupe de festivals, des promoteurs musicaux et un hôpital local, cette expérience avait pour but de démontrer que l'accueil d'un public en grand nombre restait possible moyennant le respect d'un important dispositif sanitaire.

Outre les tests à l'entrée et l'obligation de porter en permanence un masque FFP2, les organisateurs de l'événement se sont aussi employés à ventiler en permanence la salle de concert, en l'occurrence, une piste de dance de discothèque.

On attend à présent les résultats de l'opération.