Bolivie : grand nettoyage du lac Uru Uru, près d'Oruro

Environ 500 policiers, employés municipaux et bénévoles se sont mobilisés pour ramasser les bouteilles en plastique et autres détritus qui se sont accumulés dans le lac Uru Uru, situé près de la ville d'Oruro, en Bolivie. Plus de 10 tonnes de déchets devraient être retirées du lac à l'aide de camions-bennes et de tracteurs.