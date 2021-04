no comment

Un gigantesque incendie continuait de faire rage lundi soir dans une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus de cet emblématique bâtiment de l'ancienne capitale impériale russe.

Les circonstances du départ du feu étaient toujours inconnues alors que les pompiers luttaient contre les flammes, visibles depuis le centre historique de la ville et qui touchent plus de 10 000 mètres carrés.

Un pompier qui participait aux opérations de secours est mort et deux autres ont été blessés, a indiqué le ministère des Situations d'urgence, ajoutant que 40 personnes avaient aussi été évacuées de l'usine. Le Comité d'enquête russe a indiqué pour sa part avoir ouvert une enquête pour négligence ayant entraîné la mort.

La "manufacture Nevski", un vaste complexe en briques rouges construit par un industriel anglais au XIXe siècle et classé monument historique régional, a longtemps été une des plus grandes usines textiles d'URSS et reste en partie un site industriel, le reste étant abandonné ou loué comme local commercial.