Tempête de sable dans le nord-ouest de la Chine

Une tempête de sable s'est abattue sur la province de Gansu, dans le nord ouest de la Chine, provoquant une pollution atmosphérique et des accidents de la route. Les autorités ont conseillé aux habitants de rester chez eux et de garder les fenêtres fermées alors que les images aériennes montraient un nuage de poussière recouvrant le comté de Linze. Chaque année au printemps, la Chine est le théâtre de tempêtes qui soulèvent le sable du désert de Gobi et le déversent sur les villes.