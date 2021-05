500 drones survolent le ciel de Saint-Pétersbourg

no comment

Saint-Pétersbourg a accueilli le Festival international des drones dimanche. 500 drones se sont envolés dans le ciel et ont formé diverses formes - un voilier, des ponts-levis, le Lakhta Center, la colonne d'Alexandre et d'autres symboles de Saint-Pétersbourg, ainsi que des joueurs de football et les symboles de l'UEFA - la ville accueillant la finale de la Champions League 2021/2022.