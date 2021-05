no comment

Des centaines d'amateurs et de consommateurs de cannabis se sont rassemblés pour demander la dépénalisation de la marijuana à Medellin, en Colombie. Une manifestation qui s'inscrit également dans le mouvement de contestation du gouvernement du président Ivan Duque, déclenché par une réforme fiscale désormais abandonnée, qui a entraîné des d'importants heurts dans le pays et la mort de plus de 26 personnes.