Une voiture israélienne fonce sur des manifestants palestiniens à Jérusalem

Un Israélien a lancé sa voiture contre un manifestant palestinien à Jérusalem ce lundi 10 mai, dans un contexte de tensions grandissantes entre les Palestiniens et les forces israéliennes à Jérusalem-Est.

Une séquence de vidéosurveillance diffusée par la police israélienne lundi a montré la voiture s'approchant d'un groupe de manifestants palestiniens à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem.

On y voit un manifestant ouvrir le coffre de la voiture, qui recule puis revient à la charge, renversant violemment un homme et s'immobilisant sur un bloc de béton. Les Palestiniens ayant assisté à la scène s'en prennent alors aux occupants de la voiture, leur lançant des pierres et tentant de les extraire du véhicule avant qu'un homme armé intervienne et disperse la foule.

Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes sont entrées dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, tirant des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes avant un défilé prévu dans la vieille ville de Jérusalem par des nationalistes israéliens. L'événement, annuel, est considéré comme une provocation par la communauté palestinienne.