Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, et le Grand rabbin de Kiev, Jonathan Benyamin Markovitch, ont assisté ce vendredi à l'inauguration d'une synagogue symbolique sur le site commémoratif des victimes de Babi Yar, l'un des plus grands massacres de Juifs durant l'Holocauste nazi. Les 29 et 30 septembre 1941, plus de 33 000 Juifs ont été exécutés par les nazis dans ce lieu-dit de la capitale ukrainienne. Il s'agit d'un des plus grand bain de sang de l'Holocauste, selon de nombreux historiens.

L'ouverture de la synagogue coïncide avec le 80e anniversaire du massacre et constitue la première nouvelle synagogue construite à Kiev depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991.