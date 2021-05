Les raids israéliens s'intensifient à Gaza

Israël a poursuivi ses bombardements ce vendredi sur la bande de Gaza, avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes à la suite d'un nouveau barrage de roquettes provenant de l'enclave dirigée par le Hamas, intensifiant un conflit qui a déjà causé la mort de plus de cent Palestiniens.

L'armée israélienne a déclaré que son opération de la nuit avait impliqué des avions de chasse et des chars qui ont frappé, selon les militaires israéliens, un réseau de tunnels du Hamas creusés sous des zones civiles.

Ces combats, les plus intenses entre Israël et les palestiniens à Gaza depuis 2014, se sont accompagnés d'une flambée sans précédent de violence entre Juifs et Arabes au sein d'Israël. Le conflit a causé la mort de 127 Palestiniens, dont 31 enfants, et en a blessé plus de 830, selon le ministre de la Santé de Gaza. Côté israélien, huit personnes sont mortes, dont un enfant et un soldat.