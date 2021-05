A New York, les chasseurs de rats sont de sortie

Tard un vendredi soir, huit passionnés de chiens et leurs toutous rôdent dans plusieurs ruelles sombres de New York avec une mission : chasser et tuer le plus de rats possible. "Ils sont élevés pour ce travail. Ils sont câblés pour ce travail. Ils vivent pour ce travail", explique Richard Reynolds, organisateur de la Ryders Alley Trencher-fed Society, ou R.A.T.S. en abrégé. Les chiens à courtes pattes comme les Jagdterriers débusquent les rongeurs des tas d'ordures, des débris de construction et des buissons pour les faire sortir plus rapidement, tandis que les chiens à longues pattes comme les Bedlingtons se tiennent en retrait, prêts à bondir...