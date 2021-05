Au milieu des ruines de Gaza, de jeunes Palestiniens pratiquent le parkour

De jeunes Gazaouis ont fait du Parkour, jouant sur et entre les ruines de la tour al-Jalaa. Cet immeuble de treize étages qui abritait les locaux de l'agence américaine Associated Press et de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a été détruit par une frappe israélienne ce mois-ci. Le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas semble tenir depuis onze jours.