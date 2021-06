no comment

Le chaos continue en Birmanie. Des manifestations et des grèves contre la junte se tiennent quotidiennement.

Le week-end dernier, dans la ville de Rangoun, un affrontement entre des soldats et des villageois a fait au moins 3 morts selon des médias d'état, une douzaine selon des témoins.

La Birmanie est paralysée depuis que les militaires ont évincé le gouvernement d’Aung San Suu Kyi en février dernier et déclenché une répression brutale. Au moins 845 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et plus de 4 500 emprisonnées, selon les opposants.