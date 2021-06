Israël vaccine les adolescents âgés de 12 à 16 ans

Israël accélère sa campagne de vaccination en immunisant les jeunes adolescents de 12 à 16 ans. Depuis décembre dernier, 55% de la population a déjà reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech.

L’objectif du pays est de vacciner l’ensemble de la population le plus rapidement possible. Si la cadence est maintenue et que le taux de contamination reste faible, le port du masque ne devrait plus être obligatoire dans les lieux fermés à partir du 15 juin prochain.