Le musée croate des illusions, où les visiteurs peuvent stimuler leurs cellules cérébrales tout en s'amusant, est devenu un énorme succès et compte désormais des franchises dans le monde entier. Les visiteurs peuvent voir leur tête posée sur un plateau ou poser pour une photo en marchant au plafond, grâce à diverses illusions d'optique. Vienne et Paris accueillent par exemple aujourd'hui un musée des illusions sur le même modèle. D'autres franchises ont aussi ouvert à New York, Dubaï et Kuala Lumpur.