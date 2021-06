Manifestations pour le climat en marge du G7 : à bas le "greenwashing"!

Plus de 500 activistes pour le climat se sont retrouvés aux abords du site où se tient le sommet du G7 pour demander plus d'engagements et moins de langue de bois politique aux dirigeants des sept plus grandes puissances.

Les groupes Fridays for the Future et Extinction rebellion sont particulièrement critiques envers le "greenwashing", cette façon pour les politiques et les entreprises de se donner une bonne image et une bonne conscience écologiques.