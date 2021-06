L'ours noir "Takoda" prend son bain au zoo de Portland, en Oregon

no comment

Un ours noir profite de baignades rafraĂźchissantes au zoo de Portland, dans l’Oregon. SurnommĂ© "Takoda" ("ami de tous" en sioux), l’animal Ă©tait orphelin quand il a Ă©tĂ© trouvĂ©, affamĂ© et dĂ©shydratĂ©, et pesant moins de 1 kg. SauvĂ© par des agents de la faune sauvage, le jeune ourson a Ă©tĂ© soignĂ© mais ne pouvait pas ĂȘtre relĂąchĂ© dans la nature. Un nouveau foyer lui a donc Ă©tĂ© trouvĂ© au zoo.