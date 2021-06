Fête de la musique en France : des restrictions ignorées par les fêtards

no comment

Des dizaines de milliers de personnes ont participé aux différents événements que proposait la fête de la musique dans tout le pays ce lundi. Si le gouvernement a supprimé l'obligation de porter un masque à l'extérieur, celui-ci restait nécessaire dans les lieux bondés. Les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits et dans plusieurs grandes villes comme Paris et Marseille, la police a dû intervenir pour disperser la foule.