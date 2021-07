no comment

Dominant la rue en contrebas, ce félin attire le public.

L'énorme chat en 3D miaule depuis son perchoir à Shinjuku, à Tokyo.

Dans une ville connue pour repousser les limites de la technologie, cet énorme écran est la dernière nouveauté.

Il mesure 8,16 mètres de haut et 18,96 mètres de large - l'un des plus grands du Japon.

Le chat géant surgit pour saluer les passants sept fois par heure, de 7 heures à 18 heures.

Le chat est un mike-neko ("chat au pelage tricolore"), l'une des races les plus connues et les plus appréciées au Japon.

En raison de sa popularité, il existe un compte Twitter officiel qui indique les horaires de l'exposition.

Le lancement officiel de l'écran n'aura lieu que le 12 juillet, mais la technologie est testée avant cette date.