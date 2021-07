Festival de Cannes : les trois chiens de Tilda Swinton récompensés par la "Palm Dog"

no comment

L’actrice britannique Tilda Swinton a reçu le prix "Palm Dog" du Festival de Cannes pour la performance de ses trois épagneuls (Dora, Rosie et Snowbear) dans le film "The Souvenir Part II" dévoilé sur la Croisette à l'occasion de la Quinzaine des Réalisateurs.

Les trois récipiendaires canins succèdent à un pitbull qui jouait dans "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

Ce prix très particulier avait été fondé en 2001 par le journaliste cinéma Tobby Rose pour célébrer les chiens au cinéma.