A Berlin, manifestation illégale contre les restrictions sanitaires

Des échauffourées ont eu lieu lors d'une manifestation interdite ce dimanche à Berlin pour dénoncer les restrictions sanitaires liées au Covid-19. La police a déclaré que certains manifestants avaient "harcelé et attaqué" des agents dans le quartier de Charlottenburg, dans l'ouest de la capitale allemande. Certains manifestants brandissaient des pancartes proclamant "Liberté" ou "Non à la dictature du corona", et très peu de masques étaient visibles dans la foule.