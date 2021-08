Des habitants tentent d'échapper aux incendies dans le sud de la Turquie

Les habitants d'un village du sud de la Turquie tentaient lundi de fuir les feux de forêt qui ont éclaté près de la station balnéaire de Bodrum. À Bozalan, un hameau situé à l'extérieur de Bodrum, des hélicoptères tentaient d'éteindre les flammes tandis que les habitants s'efforçaient de mettre leur bétail en sécurité.

Les incendies faisaient également toujours rage dans le village de Cokertme, que les habitants ont été contraints d'évacuer par bateau et par la route dimanche. Sur les 130 incendies qui se sont déclarés en six jours dans l'ensemble du pays, sept sont toujours actifs, a assuré lundi la Direction des Forêts, un organisme public turc.

Face à la progression du feu qui menace les villes d'Antalya, de Bodrum et de Marmaris, des centaines de touristes et des habitants ont été évacués dimanche de leurs hôtels et domiciles. Plus de 1 100 personnes ont été évacuées par bateau, a annoncé dimanche le maire de Bodrum Ahmet Aras, car les routes n'étaient pas praticables.