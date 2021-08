Italie : les pompiers luttent contre les flammes dans le sud du pays

no comment

L'Italie est touchée par une vague de chaleur importante avec des températures atteignant les 39°C à Catane et Palerme, en Sicile.

En fin de semaine dernière, cent-cinquante personnes bloquées par les flammes se sont réfugiées sur la plage avant d'être secourues par les garde-côtes, tandis que le trafic de l'aéroport de Catane a été interrompu pendant une heure.

Selon la Coldiretti, l'un des principaux syndicats d'agriculteurs en Italie, l'île a enregistré environ 300 incendies de forêt pour 60 000 départs de feu jusqu'à présent en 2021.

Les derniers départs de feu confirment que les incendies sont pour la plupart d'origine criminelle. La chaleur et la sécheresse accentuent les dégâts initiés par les pyromanes. Les pompiers ont effectué plus de 800 interventions depuis dimanche dont 250 en Sicile et 130 dans les Pouilles.

Tandis que le sud du pays brûle, le nord enregistre de violents orages et chutes de grêlons.