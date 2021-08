Des Colombiens ont assisté au défilé des Silleteros dans le stade Atanasio Girardot de Medellin. Ce défilé, au cours duquel les participants défilent avec des compositions florales sur le dos, fait partie du festival des fleurs qui a lieu chaque année en août.

Il attire chaque année plus de 25 000 touristes étrangers et plus de 800 000 visiteurs pour 400 activités : concerts, théâtre, défilés, foires, spectacles, ateliers de création, etc.