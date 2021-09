La vidéo spectaculaire d'une baleine jouant avec un paddle

En Argentine, on est en pleine saison de migration des baleines franches australes. C'est le cas notamment dans la région de Patagonie où les habitants et les touristes ont le privilège de pouvoir observer ces animaux curieux qui se rapprochent de plus en plus du rivage. La saison d'observation des baleines s'étend de mai à décembre.

Mardi, une rare rencontre a été filmée. La vidéo montre une baleine australe jouant avec une femme sur un paddle, poussant doucement la planche vers l'avant tout en nageant juste au dessous.

Selon Marcos Grosso, secrétaire au tourisme de Puerto Madryn, plus de 1 600 spécimens se sont déjà approchés des rives de la ville. La saison d'observation des baleines s'étend de mai à décembre.