Au Mexique, la Garde nationale déployée en nombre pour endiguer des flux de migrants

Les autorités mexicaines ont arrêté jeudi des dizaines de migrants, pour la plupart Guatémaltèques, Honduriens, Salvadoriens et Haïtiens, alors qu'ils tentaient de traverser l’État du Chiapas pour se rendre aux États-Unis. Pour endiguer les vagues de migration, le Mexique a déployé plus de 25 000 membres des forces armées à ses frontières nord et sud.