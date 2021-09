no comment

"Little Amal", une marionnette géante représentant un jeune réfugié syrien créée par Handspring Puppet Company, arrive sur la place Saint-Pierre du Vatican. Cette marionnette de 3,5 mètres de haut, après avoir voyagé de la Syrie à la Turquie, en Grèce et en Italie, se rendra en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Objectif : attirer l'attention sur les besoins urgents des jeunes réfugiés.