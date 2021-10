Une étoile pour Daniel Craig à Hollywood

no comment

C'est un Daniel Craig très chic et en toute décontraction "james bondienne" qui a inauguré son étoile à Hollywood sur le fameux "Walk of Fame". Au milieu de stars éternelles telles que Liz Taylor ou Clark Gable, l'acteur britannique, dernier héritier de la mythique saga, a posé en compagnie des producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli.