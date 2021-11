Alors que la situation à la frontière de l'Union européenne avec le Bélarus s'intensifie, les appels à Bruxelles pour financer des murs frontaliers destinés à stopper les traversées illégales de migrants se multiplient.

Depuis des mois, un grand nombre de personnes originaires du Moyen-Orient et d'Afrique tentent d'entrer en Pologne, en Lituanie et en Lettonie depuis le Bélarus voisin, ce qui a conduit les autorités à réagir avec fermeté.

Elles accusent le président bélarussien Alexandre Loukachenko et la Russie d'encourager l'immigration pour déclencher l'instabilité dans l'ensemble de l'Union européenne, la qualifiant de "guerre hybride".

Mais ils sont eux-mêmes accusés de repousser les migrants illégalement et, dans le cas de la Pologne, d'imposer l'état d'urgence à la frontière, ce qui a empêché les défenseurs des droits de l'homme de se rendre sur place pour apporter leur aide, ainsi qu'un black-out médiatique.

Les migrants et les demandeurs d'asile qui empruntent cette nouvelle route migratoire vers l'Union européenne se retrouvent désormais coincés entre les frontières. La dernière escalade de lundi - qui a vu jusqu'à 500 personnes se rassembler à la frontière polonaise, escortées par des fonctionnaires biélorusses armés - montre pourquoi certains États membres envisagent de construire des murs frontaliers.

Le sénat polonais a récemment approuvé un projet de construction d'une telle barrière à la frontière biélorusse, mais il souhaite que l'Union européenne finance ce nouvel aménagement.

Un changement d'opinion

En octobre, douze États membres, dont la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, ont envoyé une lettre de quatre pages appelant la Commission européenne à financer "en priorité" les barrières physiques aux frontières de l'Union européenne, en réponse à l'escalade d’Alexandre Loukachenko, qui a vu plus de 12 000 tentatives de traversée de la frontière polonaise, selon les autorités frontalières du pays.

L'initiative de ces pays de l'Union européenne constitue un énorme revirement par rapport à la notion de construction de murs aux frontières extérieures de l'Union, qui aurait été politiquement impensable il y a seulement quelques années.

Même les députés européens, considérés comme plus modérés, demandent à Bruxelles de débloquer les fonds.

"L'Union européenne devrait présenter, dès que possible, une décision solide sur [le financement] des installations frontalières", a déclaré lundi l'eurodéputé lituanien, Petras Auštrevičius.

"Nous ne pouvons pas changer le comportement de Loukachenko, c'est pourquoi nous ferions mieux de faire les choses de notre côté de manière appropriée [en construisant un mur frontalier]", a-t-il ajouté.

Mais tout le monde n'est pas du même avis.

D'autres législateurs européens estiment que la solution consiste à imposer davantage de sanctions au régime de Loukachenko et à accroître la pression par d'autres moyens.

"Ce que nous pouvons faire maintenant de la part de l'Union européenne, c'est continuer à imposer des sanctions plus dures et plus sévères à la Biélorussie pour soutenir toutes les ONG, les forces politiques qui ont œuvré pour la démocratie et la liberté dans le pays", a déclaré à Euronews l'eurodéputée Karin Karlsboro, vice-présidente de la délégation du Parlement chargée des relations avec la Biélorussie.

"Mais... ce n'est pas suffisant", a-t-elle ajouté. "Nous devons continuer à faire pression sur le régime de Loukachenko sur le plan politique".

"Nous avons eu la discussion cette année pour avoir le championnat de hockey sur glace en Biélorussie... Nous avons eu le concours Eurovision de la chanson, qui aurait été absurde d'avoir comme partenaire la chaîne de propagande de Loukachenko. Et maintenant, ils sont virés de la coopération européenne pour la télévision et la radiodiffusion, ce qui est super bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites politiquement vers les institutions et d'autres formes de coopération."

L'idée de Viktor Orbán justifiée ?

L'idée de murs frontaliers financés par l'Union européenne n'est pourtant pas nouvelle.

En 2017, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a demandé à Bruxelles de prendre en charge la moitié des coûts d'une "clôture anti-migrants" que son pays a mise en place en 2015 pour stopper les flux en provenance de Serbie et de Croatie, arguant qu'elle avait pratiquement éliminé la migration illégale et, par conséquent, protégé l'ensemble de l'UE.

Cette demande a été accueillie par un "non" retentissant de la part de la Commission européenne, qui n'a toujours pas changé d'avis, répétant lundi qu'elle ne financerait aucun fil barbelé ni aucune clôture.

Le mois dernier, le ministre hongrois des affaires étrangères, Péter Szijjártó, a déclaré que son pays avait été "durement attaqué" il y a six ans pour avoir construit son mur frontalier et qu'aujourd'hui, la Lituanie et la Pologne étaient "encensées".

"Je pense que nous avons pris la bonne décision il y a six ans : les clôtures se sont avérées indispensables pour protéger efficacement les frontières et le continent européen dans son ensemble", a-t-il ajouté.

La Hongrie éprouvera certainement un certain sentiment de revanche, mais pour beaucoup à Bruxelles, la situation avec le Bélarus est différente de celle avec la Hongrie.

À l'époque, les migrants fuyaient la guerre et la pauvreté et tentaient de traverser l'Europe à une échelle sans précédent.

Auštrevičius, qui ne soutenait pas auparavant les efforts de financement de l'Union européenne d'Orbán, affirme que ce n'est pas la même chose cette fois-ci, car Lukashenko arme la migration.

"Nous assistons à une situation totalement nouvelle. Lukashenko a fait des migrants et de la migration une arme. Il l'a donc fait exprès. C'est quelque chose de différent", a déclaré Auštrevičius à Euronews.

"Lorsque les migrants sont militarisés - lorsqu'ils installent des attaques hybrides... en utilisant des migrants - nous devons répondre proportionnellement, et nous devons répondre efficacement. C'est pourquoi, pour l'instant, un mur frontalier est la bonne réponse."

Même Manfred Weber, président du groupe politique le plus puissant du Parlement européen, le Parti populaire européen, déclare que "les pays qui demandent le soutien de l'Union européenne pour ériger des clôtures dans les zones frontalières sensibles doivent être entendus", ce qui représente un grand changement de pensée sur la question.

La grande question qui se pose maintenant est de savoir si, à mesure que l'opinion européenne sur les murs frontaliers évolue, Bruxelles finira par changer d'avis elle aussi.